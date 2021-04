Nok en gang premiert for sin sjømat

Nyheter

Dolmøy House of Seafood har tatt en ny medalje i NM for sjømat.

Det melder bedriften selv, onsdag kveld, og denne gangen var det produktet Dolmøy gravet laks som ble tildelt en bronsemedalje.

"Med rekordstor deltakelse så er vi særdeles god fornøyd at vi holder den kvaliteten og smaksopplevelsen våre kunder elsker. Takk til alle våre kunder og alle involverte på Dolmøy Seafood," skriver de via Facebook.