400 elever får tilbud om en aktiv sommer - håper mange vil bidra med kurs og aktiviteter

Nyheter

Etter at regjeringen bevilget nesten en halv million til Hitra kommune for å arrangere sommerskole, har det blitt jobba med å finslipe hvilket tilbud som skulle gis.

Hvordan tror dere en ungdomsskoleelev mottar forslaget om å gå på skole i sommerferien?

-Jeg håper elevene leser mer enn at det er "sommerskole", for dette blir utrolig variert og gøy, sier Bjørg Vaagen Jakobsen som er rådgiver oppvekst i Hitra kommune.

For det er ikke mye som minner om tradisjonell skole i tilbudet som skisseres i sommer.

- Vi har nå fått på plass noen fine aktiviteter, men vil gjerne ha flere.

Aktivitetene de har på plass så langt er å hjelpe til på et oppdrettsanlegg og frisbeegolf på Aunøya i samarbeid med Kystmuseet, grunnkurs i sikkerhet på sjøen, kajakk-kurs, matlaging i fjæra, og jobb på gård til Hitra Gårdsmat.





Ønsker seg flere tilbud

- Vi er helt sikker på at det sitter mange hitterværinger rundt omkring som har noe å bidra med. Både gamle og nye hitterværinger. Det trenger ikke å være de store greiene, men kanskje noen er glad i år gå tur og kan ta med elevene på en turpost en dag, sier Eldbjørg Broholm ved Frivilligsentralen og aktivitør Rigmor Kristoffersen.

De ønsker seg både aktiviteter og kurs som går over ei uke og enkeltaktiviteter en halv eller hel dag.

- Det kan være noen som har et brennende engasjement for et tema, noen som kan noe de kan lære bort. Vi ønsker et variert tilbud, og har for eksempel planer om et E-gaming kurs som vi tror vil fenge en annen aldersgruppe og interessegruppe enn andre tilbud som friluftsliv, sier Broholm.

- Jeg håper elevene skjønner at dette ikke er vanlig skole. I utgangspunktet skal vi ikke ha klasseromsundervisning ved en pult, sier Jakobsen, men Broholm mener de også må være åpen for slike tilbud.

- Det er rom for det å. Jeg ser for meg at mange ville takket ja til et tilbud om mattekurs med Gunnar Trønnes(red. anm. 74-årig mattelærer ved ungdomskolen med egen fanklubb på Facebook) for eksempel.





Håper det blir rift om plassene

- Den eneste begrensningen vi har er logistikk. Vi ønsker å ta i bruk hele øya, men vi må få elevene dit. Vi har bestilt en buss, som skal sørge for dette, men jo større gruppe elever de kan ta imot på en plass, jo letterede blir logistikken, sier Jakobsen.

Kommunen har også lyst ut stillinger for å organisere og aktivisere barn og ungdom i prosjektet.

- 12 personer har søkt, men vi tar gjerne imot flere søkere.

15. mai skal tilbudet spikres og tilbudet gå ut til alle elever i 1. - 10. klasse på skolene på Hitra. Det er snakk om 400 elever.

Hvor mange har dere håp om tar imot tilbudet?

- Vi håper det skal bli rift om plassene. Vi håper ingen barn og unge sitter hjemme og kjeder seg i sommer. Dette er jo et fantastisk tilbud til barna og ungdommene våre, sier Broholm.

Rekordmange ungdommer har søkt sommerjobb

For tolvte år tilbyr Hitra kommune også sommerjobb for ungdom. Tilbudet har blitt utviklet de siste årene, og nå er også lag og foreninger inkludert i å kunne søke om å få arbeidende ungdommer på sine eiendommer og aktiviteter.

110 elever har søkt på sommerjobb i år, og Broholm forteller at dette er rekord.

-I fjor hadde vi 94 søkere, og 77 takket ja og var i arbeid gjennom ordningen.

Hun forteller at noen av dem som søker til å begynne med, finner annen jobb på egen hånd underveis, og trekker søknaden.

- Det ser vi også i år. Noen ungdommer hadde det så fint, og ble så godt likt på stedet de hadde sommerjobb i fjor, at de har fått direkte tilbud om jobb nå. Det er jo supert.





Kan få med seg begge deler

Selv om 110 elever er ganske mange som skal plasseres rundt omkring hos bedrifter og lag, er ikke Broholm bekymret.

-Vi skal få det til i år også. Vi har veldig god dialog med bedriftene. I år får vi også komme inn på Helsetunet igjen og det er en fordel, sier hun.

Broholm og Kristoffersen synes det er morsomt å se at søknadene stadig blir mindre styrt av kjønn.

- Mange gutter velger helse og mange jenter velger drift. Det er morsomt, sier Broholm.

-Og noen ungdommer er veldig tydelig på hva de IKKE vil jobbe med i søknaden sin, ler Kristoffersen.

De tre forteller at de vil tilpasse det slik at ungdom som har sommerjobb, også kan delta på Sommer-skole-tilbudet og legge arbeidsukene deres utenom aktivitetene de ønsker å være med på.