Stiftelsen SOR arbeider for rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Styreleder i stiftelsen, Karl Haakon Sævold, har merket seg hendelsen der en mannlig beboer ved et kommunalt bofellesskap er påført alvorlige brannskader. Frøya kommune meldte torsdag kveld at det kan tyde på at skadene har oppstått i forbindelse med et bad. Mannen hører inn under kommunens tjeneste for funksjonshemmede.