Trøndelag fylkeskommune har tidligere vedtatt å bygge ny bru over Knarrlagsundet med bare ett kjørefelt. Men da reguleringsplanen skulle godkjennes av planmyndighet Hitra kommune, så sendte kommunestyret planen tilbake med beskjed om at de ikke ville godkjenne den uten at brua får to felt. Samtidig krevde de en grundig utredning av brualternativ vest i Knarrlagsundet.