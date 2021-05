Nyheter

I desember i fjor, ble det opprettet en døgnbemannet hjelpetelefon for innbyggere på Frøya og Hitra.

Det er den interkommunale Oppfølgingstjenesten som betjener telefonen og Elin Antonsen, Tina Reitan, Magnhild Myrseth og Hege Nilsen kan fortelle at de aller fleste ringer for en prat. To av henvendelsene det siste halvåret, har derimot vært av ganske alvorlig karakter.

- Vi har avverget selvmordsforsøk, bekrefter de.