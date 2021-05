Fikk god hjelp til å skifte ut "Nordveggen"

Nyheter

Inn-Hitra Ungdomslag har som de fleste andre frivillige lag og foreninger slitt med å få inntekt under koronapandemien som har pågått i over ett år nå.

Det vanskeliggjorde bl.a. finansiering av arbeid som var nødvendig å få gjort, før det ble skader på ungdomshuset Solhaug på Hestvika.

- "Nordveggen" begynte å bli i så dårlig forfatning at det var absolutt nødvendig å få skiftet ut bordkledningen der. Så vi sendte ut forespørsel til flere firmaer på Hitra om hjelp og tilbud på dette, forteller Jarle Nyvoll i ungdomslaget.