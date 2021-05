Går sammen om et nytt kulturskole-tilbud til høsten

Nyheter

Kulturskolene på Frøya og Hitra, i Heim og Orkland starter opp et felles tilbud til høsten, fordypning i musikkfag. Tilbudet er delt i to: et klassisk og et rytmisk tilbud.

Som elev på fordypning får man utvidet ukentlig undervisningstid på sitt instrument.

Det er også lagt opp til fem obligatoriske lørdagssamlinger i løpet av året, som innebærer undervisning iblant annet formidling, hørespill, samspill og andre fordypningsemner.

Må være motiverte

Hovedmålgruppen er elever fra 8. trinn og oppover, men det er også mulig å søke for yngre elever.

Tilbudet gis elever med særlig interesse og forutsetning for å arbeide med instrumentet og faget, og som viser vilje til høy og målrettet egeninnsats.

"Dette er en super mulighet til å utvikle seg, gå i dybden på musikkfaget og få musisere med andre", opplyser kulturskolene.

For nærmere informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema, se Frøya eller Hitra kulturskoles hjemmeside.

Søknadsfristen er 25. mai.