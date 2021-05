Nyheter

- All statistikk tilsier at vi har gutter og mannfolk på Frøya og Hitra som sliter, men som ikke sier noe om det. I tillegg vet vi at det er mange ungdommer som har det vanskelig, med tøffe krav som skal innfris og press om at de bør passe inn i et A4-samfunn, sier Elin Antonsen.

Hun er en del av Oppfølgingstjenesten, en døgnbemannet hjelpetelefon for innbyggere på Frøya og Hitra. Elin Antonsen, Tina Reitan, Magnhild Myrseth og Hege Nilsen er trent i å snakke med folk som har problemer og trenger noen å snakke med.

- Bruk oss for alt det er verdt. Ingen problemer er for små, sier de.

Lokalavisa Hitra-Frøya har de siste ukene skrevet om temaet selvmord. De siste årene er det registrert mellom 500 og 700 selvmord i Norge. To av tre som tar sine egne liv er menn. Også damene i Oppfølgingstjenesten på Hitra og Frøya har snakket med innbyggere som har hatt slike tanker.

- Vi har snakka med folk som tenker på å ta sitt eget liv, bekreftet de i intervjuet.

Trenger du noen å snakke med? Hitra kommune og Frøya kommune har gått sammen om en døgnbemannet støttetelefon/samtaletelefon for befolkningen i Øyregionen. Hit kan du ringe om du trenger noen å snakke med.

Du kan også få hjelp til videreformidling til legevakt, legen din eller psykisk helsetjeneste.

Telefonen er bemannet av ansatte ved Interkommunal Oppfølgingstjeneste og er betjent alle dager, 24 timer i døgnet. Telefonnummer: 480 49 260

Andre hjelpenummer: Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen) Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen) Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)

- Det kan like gjerne være at man er skikkelig forbanna eller har en dårlig dag hvor alt går i stå

For selv om det ikke er gode telefoner som kommer, er de viktige.

- Er det noen som tar kontakt, har vi muligheten til å fange opp og hjelpe de som trenger det. Vi vet jo at det er vanskelige tider og at folk sliter, sier Hege Nilsen.

Tilbudet ble opprettet på bakgrunn av selvmord og andre hendelser lokalt. Samtidig er det også på grunn av økt fokus på psykisk helse, og fordi det har vært en økning i antallet henvendelser til de nasjonale hjelpetelefonene under koronapandemien, forklarer Elin Antonsen.

Selv kaller de tilbudet sitt for samtaletelefon eller støttetelefon, og de understreker at dette er et lavterskeltilbud. Det skal ikke være vanskelig å ta kontakt med dem for en prat.

- Man må ikke ha en depresjon eller gå med selvmordstanker for å ringe oss. Vi går alle gjennom ulike faser og kriser i livet. Enkelte dager er alt mørkt og trist. Når det er mye som kverner rundt i hodet, er det godt å ha noen å prate med. Ingen problemer er for små, sier Tina før Elin legger til:

- Det kan like gjerne være at man er skikkelig forbanna eller har en dårlig dag hvor alt går i stå. Da kan man ringe til oss. Det er også pårørende og andre bekymra som tar kontakt via samtaletelefonen.

Taushetsplikt

Utfordringen med en støttetelefon som dette, er at i et lite lokalsamfunn kjenner alle hverandre.

- Det er nok de som ikke tør ta kontakt, fordi de er redd å treffe på noen de kjenner i den andre enden. Men vi er profesjonelle og har taushetsplikt. De trenger ikke en gang oppgi navnet sitt til oss, sier damene i Oppfølgingstjenesten.

Unntaket er om noen er i ferd med å ta sitt eget liv. Da må de ta grep. Eller om de som ringer inn, ønsker å bli henvist for videre hjelp. Da trenger de også et navn. Ellers kan den som ringer inn få være anonym om han eller hun ønsker det.

Telefonnummer

Telefonen er betjent alle dager, 24 timer i døgnet. Telefonnummeret til den lokale samtaletelefonen er følgende: 480 49 260.

Andre hjelpenummer:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen)

Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)

Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)

