17. mai feiring - Hva er lov?

Nyheter

Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Regjeringen har sagt at markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

All planlegging og gjennomføring av 17.mai-feiringen skjer lokalt, og det er den enkelte kommune, i samråd med 17. mai-komiteen og kommuneoverlegen, som må ta stilling til hvordan feiringen skal skje, basert på gjeldende råd og regler.





Må følge forskrift

-Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses, skriver Regjeringen på sine nettsider.

17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement i covid-19-forskriften.

-Det betyr at områder som ikke har lokale begrensninger om arrangementsforbud, kan gjennomføre aktiviteter som 17. mai-tog med gjeldende antalls- og avstandsbegrensninger. I andre kommuner vil ikke dette være mulig. Vi oppfordrer generelt til å gjennomføre arrangement utendørs eller digitalt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I kommuner der det ikke er tillatt med arrangementer, kan korps og kor som normalt øver sammen fremføre musikk eller marsjere i gatene uten at det annonseres på forhånd, slik at man unngår ansamlinger av publikum.

Hitra og Frøya kommune følger mildere, nasjonale regler, og kan annonsere hvor korpsene spiller.

På 17. mai som ellers gjelder de overordnede rådene om å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand og holde hendene rene.





Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses, heter det i dagens anbefalinger.

Reglene for arrangementer er som følger:

Maks 10 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en 17.mai fest i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Fem gjester

Fortsatt anbefaler regjeringen at alle bør begrense sosial kontakt, og at man kun har besøk av fem personer hjemme. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand, og det anbefales å treffes utendørs.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid siste 6 mnd) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.





Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat, og det er skjenkestopp kl. 22.00.

Det skal være sitteplasser for alle gjester, og kun bordservering av alkohol. Det skal holdes minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

- Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise, skriver regjeringen.

Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Beskyttede (fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid siste 6 mnd) kan reise innenlands.

Utdrag av nasjonale råd og regler som gjelder per i dag: