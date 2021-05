Kirka feirer også 17. mai

Nyheter

- Vi er selvfølgelig med på å feire nasjonaldagen vår og har derfor lagt inn to korte gudstjenester i forkant av kransenedleggelsene på Fillan og Sandstad, opplyser sokneprest Birgith Østnes.

I den første gudstjenesten som starter kl 10 i Fillan kirke vil også ordfører Ole Haugen holde en liten tale i kirka før man avslutter og foretar den offisielle kransenedleggelsen på minnebautaen over omkomne sjømenn.

På Frøya blir det gudstjeneste i Sletta kirke kl. 11.00. (Påmelding)

(Se gudstjenesteoversikt nederst i saken)

Legger til rette for at folk kan komme og feire i fellesskap

Det ser ut til å bli en annerledes 17. maifeiring for andre år på rad, med begrensinger på tog og store samlinger. Men de lokale korpsene drar rundt og spiller og i grendene jobbes det med mange lokale aktiviteter.

I år har også Hitra kommune bestemt at det blir kransenedleggelse på minnebautaer ved Fillan kirke, Sandstad kirke og Rottem kirkegård. Ordfører Haugen vil legge på krans ved de to kirkene og deltar selv i gudstjenestehandlingen i Fillan, før han drar videre til Sandstad og ny gudstjeneste kl 12 før det legges på krans ved minnebautaen her kl 12.30.

Her vil også korpsene fra Strand spille ved kransenedleggelse. På Rottem vil tidligere Snillfjordordfører John Lernes legge ned krans.

- Vi synes det er flott at ordføreren vil holde tale i Fillan kirke, og håper mange setter pris på at vi starter nasjonaldagen med en fin gudstjeneste i kirken for å markere denne festdagen for oss alle, smiler sokneprest Østnes.

Kantor Silvio Krauss vil spille i begge kirker og sammen med resten av dagens festprogram håper sokneprest Østnes at alle får en fin feiring av nasjonaldagen.

- Dere er alle hjertelig velkommen til kirken på denne festdagen, og det er jo ekstra flott at vi blir flere både under gudstjenestene og når det legges på krans på bautaen like etter, sier Birgith Østnes som håper på en inkluderende og fin feiring for alle hitterværinger.

Tre gudstjenester 17.mai

17. mai-gudstjeneste Fillan kirke kl. 10.00. Tale for dagen ved ordfører Ole L. Haugen

17. mai-gudstjeneste Sandstad kirke kl. 12.00

På 17. mai-gudstjeneste i Sletta kirke kl. 11.00 ved sokneprest Knut Torfinn og organist Anne Grete Øydna. Solsikkan, elever fra kulturskolen og forsangere fra Havdur blir med. Gratis is til barna etter gudstjenesten.

- På grunn av smittevernsregler har vi påmelding denne gangen. Man har plass til 40 stk. i tillegg til kor og familier. Meld dere på via hjemmeside eller Facebook, oppfordrer sokneprest på Frøya, Knut Torfinn Øydna.