For 4-5 år siden satt en kvinne på 30 år på flyet hjem fra Thailand. Hun hadde reist nesten verden rundt og opplevd det meste. Hun forteller at hun har i flere år levd livet på godt og ondt. Og nå er hun på vei hjem.

Det er tettpakket i flyet og hun sitter midt i mellom 2 andre reisende.

Da skjer det noe som snur opp ned på livet hennes. Hun som gjennom årene levde et liv der Gud og Jesus ikke fantes.

I midtgangen i flyet ser hun plutselig et mektig syn. Det er noe av det vakreste hun har sett og hun blir helt betatt. Hun bare ser og ser og så visker hun: « Er det du Gud?» . Hun reiser seg og vil komme seg ut av setet og finne veien til toalettet. Der utbryter hun: Gode Gud, finnes du like vel! Hun folder hendene der hun sitter på toalettet og ber for aller første gang på mange, mange år til Gud i himmelen. Hun ber om at Gud må tilgi det som hun har gjort galt i sitt liv og gi henne en ny retning. Hun fyltes av en mektig kraft fra det høye der oppe i høyden.

I en radioandakt for et par måneder siden fortalte Anita om denne opplevelsen av Guds nær. Opplevelsen ga henne en ny frihet og en ny retning for livet. De siste 5 årene har hun nå brukt livet sitt til å bli bedre kjent med både Gud og Jesus. Ikke minst ved å bli en ivrig bibelleser. Og så har hun brukt tiden sin til å la andre mennesker få oppleve denne kraften fra det høye.

Torsdag feiret vi Kristi Himmelfartsdag. Dagen da Jesus ikke lenger gikk synlig mellom folket, men like vel ble nærværende. Denne dagen minner oss om at Jesus har fått 2 bosted. Han har tatt plassen ved Guds side, men har også bosted i hvert menneske som åpner seg for ham. Han kan nå ta bolig i alle mennesker som gir han plass i sitt liv.

Den kjente presten og forfatteren Karstein Isachsen har skrevet et stort antall bøker som har begeistret mange. Han hadde en påstand: Det er umulig å ikke bli berørt av kraften fra det høye om en er åpen for det. En blir berørt om en går til kirka med et åpent sinn. En blir berørt om en leser i bibelen med et åpent sinn.

Paulus brev til efeserne står det kap 1 vers 3.: «Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med Åndens velsignelse i himmelen.»

Kraften fra det høye er midt imellom oss med full styrke. Den kan fylle oss med livsmot, håp og ikke minst glede.

Bertel Aasen