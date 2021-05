- Hvor mange flere skal vi miste?

Kristoffer Iversen Tønder (32) er åpen om at han tidligere har slitt veldig med sin psykiske helse. - Det gjør jeg i håp om å være et eksempel for andre. Om to eller tre ser dette og tenker at det finnes en vei ut av mørket, da har det vært verdt det, sier Iversen Tønder.