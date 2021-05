- Gratulerer så mye med nasjonaldagen, alle sammen!

Nyheter

Ordfører Kristin Furunes Strømskag holder tale på nasjonaldagen.

Se hele talen i videovinduet øverst.

I talen tar hun opp både lokale høydepunkter og nasjonale verdier, som frihet, likhet, ytringsfrihet, demokrati og fellesskap.

- Disse verdiene har det i seg at vi kanskje, særlig i Norge, ikke tenker så mye over de før vi opplever at vi ikke har de lengre. De er så grunnleggende i oss. I året som har gått har kanskje noen følt på at de ikke i samme grad som tidligere, har hatt den friheten som man er vant til å ha. Vi har ikke kunne reist hvor vi vil, eller delta på det vi ønsker. Vi må bruke det til å sette enda mer pris på den friheten vi i Norge har hatt og også vil ha fremover, sier Strømskag i talen.

Etter ordførerens tale, viser videoen Sistranda-elevene med nasjonalsangen, før varaordfører Knut Arne Strømøy deretter tar oss med inn i lokalhistorien og de spesielle historiene bak minnesmerkene rundt om i Frøya kommune.

Se fra kl. 14: Den store 17.mai-forestillinga