- Hvor mange flere skal vi miste?

Nyheter

- Jeg er en mann med masse følelser, men jeg har ikke alltid klart å håndtere det så bra, forteller Kristoffer Iversen Tønder (32) til lokalavisa.

Det var da han ble utredet for ADHD, at han først ble konfrontert med hvordan han egentlig hadde det, og det åpnet ei sluse.

Etter en lengre periode med depresjon og sosial angst, startet Kristoffer å gå til behandling i 2015-2016.

- Etter å ha rømt fra dette i mange år, kom det til et punkt hvor jeg turte å ta tak i det. Samtidig følte jeg det var et stigma rundt det å be om hjelp, som ikke var direkte uttalt, men det lå der, forteller frøyværingen.

Les hele intervjuet med Kristoffer lenger ned denne i artikkelen.

Tema selvmord

Lokalavisa Hitra-Frøya har de siste ukene skrevet om temaet selvmord. De siste årene er det registrert mellom 500 og 700 selvmord i Norge. To av tre som tar sine egne liv er menn.

Trenger du noen å snakke med? Hitra kommune og Frøya kommune har gått sammen om en døgnbemannet støttetelefon/samtaletelefon for befolkningen i Øyregionen. Hit kan du ringe om du trenger noen å snakke med.

Du kan også få hjelp til videreformidling til legevakt, legen din eller psykisk helsetjeneste.

Telefonen er bemannet av ansatte ved Interkommunal Oppfølgingstjeneste og er betjent alle dager, 24 timer i døgnet. Telefonnummer: 480 49 260

Andre hjelpenummer: Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen) Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen) Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)

I denne serien har lokalavisa snakket med flere øyværinger som har opplevd selvmord på nært hold.

«Når du leser dette så er jeg død», sto det i en epost Sigrid Helene Hanssen fikk fra ektemannen. Les hennes sterke historie her.

Søskenflokken etter Tove Nordbotn forteller også om den tunge tida etter at mamma valgte å ta sitt eget liv. - Selvmord er ikke løsningen. Det er rømningen, forteller de fire i dette intervjuet.

Åpen om situasjonen

Etter å ha lagt det tøffe året bak seg, bestemte Kristoffer seg for å fortelle, via Facebook.

- Det var skikkelig skummelt. Noe av grunnen til at jeg gjorde det var nok for å få litt sympati, en bekreftelse på at folk støttet meg, men jeg kunne også observere at det ble lettere å håndtere når folk visste om det. Jeg har delt åpenlyst et par ganger til, etter det.

Typisk mann

Kristoffer har selv kjent på det å skulle være typisk mann.

- Jeg tror frykten for å dele i stor grad dreier seg om en form for skam. Man skal da ikke føle det sånn, i hvert fall ikke offentlig. Også en staut mann, da. Man skal heller fremstå tøff og sterk, og ikke snakke høyt om følelsene sine.

Kristoffer ønsker ikke å rette en pekefinger, men sier vi bor i et øysamfunn hvor det er lite sårbarhet å se blant menn.

- Jeg føler det har vært lite aksept for menn å si høyt at man har det vanskelig. Og når noen gjør det, brukes det en sjargong som er ekstremt giftig. Er du homo eller? Det er klart det gjør det vanskeligere å snakke om følelser. Det er viktig å legge til at dette ikke bare gjelder Frøya og Hitra, men også andre steder.

- Ikke mangel på vilje, men mot

Kristoffer mener det snakkes for lite om psykisk helse og menn.

Det er også tilbakemeldingene han får når han deler sine innlegg på Facebook.

- Man kan jo spekulere på hvorfor det har blitt sånn, men det henger nok igjen fra "før i tida." Voksne og eldre menn har ikke vært så gode til å uttrykke følelsene sine og heller stengt de inne. Jeg tror det er min generasjon som må ta tak i dette og gjøre det greit å snakke om ting som er vanskelig.

Hvert år er det mellom 500 og 700 personer som tar selvmord i Norge, og to av tre er menn.

- Vi er på vei i feil retning når antallet selvmord ikke går ned. Det må komme en motreaksjon.

Kristoffer tror ikke det er mangelen på vilje, men heller mangelen på mot til å gjøre noe med det.

- Mange på min alder, som blir ansett som tøffe menn, er ganske reflekterte. De har masse følelser, men får utløp for dem ved å drikke seg fulle og slåss. Vi må bryte ned muren og få dette på rett kjøl igjen. For hver person som tar selvmord får vi dårligere tid. Vi har ingen flere å miste.

- Vær åpen og søk hjelp

En annen grunn til at Kristoffer har gått ut offentlig og delt det han har slitt med, er for å vise at man ikke trenger å ha opplevd ekstreme traumer for å havne nede i det dypeste mørket.

- Selv har jeg gjort dårlige valg i flere kjærlighetsrelasjoner og det har trykket meg ned over tid. Isolert sett kan disse dårlige opplevelsene i kjærligheten virke som bagateller, men uansett hvor trivielle dine problemer virker, er det greit å be om hjelp. Vi må også bli flinkere til å spørre en ekstra gang hvordan folk rundt oss har det og lytte til svaret. Bry oss om hverandre.

For Kristoffer har det hjulpet med åpenhet.

- Det var det første steget for meg. Hadde jeg ikke fortalt vennene mine om det jeg slet med, vet jeg ikke om jeg hadde kommet meg ut av det.

Det har også vært viktig å oppsøke profesjonell hjelp.

- Det kan være lang ventetid for å få time hos psykiater eller psykolog, men hvis man når et punkt hvor man blir rådvill og desperat, så snakk med hvem som helst. Det finnes hjelpetelefoner man kan ta kontakt med. Det finnes også podkaster for menn som omhandler psykisk helse og det er mye nyttig informasjon på nett.

Trenger du noen å snakke med? Hitra kommune og Frøya kommune har gått sammen om en døgnbemannet støttetelefon/samtaletelefon for befolkningen i Øyregionen. Hit kan du ringe om du trenger noen å snakke med.

Du kan også få hjelp til videreformidling til legevakt, legen din eller psykisk helsetjeneste.

Telefonen er bemannet av ansatte ved Interkommunal Oppfølgingstjeneste og er betjent alle dager, 24 timer i døgnet. Telefonnummer: 480 49 260

Andre hjelpenummer: Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen) Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen) Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)

Kristoffer har merket seg at spørsmålet "Er det greit å føle det sånn" går igjen, og svaret på det er alltid ja. Selv når det er ekstremt vanskelig å tenke rasjonelt.

- Det er lov å gjøre feil, det er lov å være redd og det er lov å ha det tøft. Ikke minst er det er lov å spørre om hjelp.

Ubehagelig å konfrontere noen som har det vondt

Kristoffer har opplevd at folk han kjenner har tatt sitt eget liv.

- Og en gang møtte jeg tilfeldigvis på en person som sterkt vurderte selvmord. Det er ubehagelig å konfrontere noen som har det så vondt, men vedkommende trengte å bli hørt. Vi opprettet en relasjon og det endte heldigvis bra, fordi vi klarte å snakke om det som var vanskelig. Vi holder fortsatt kontakt den dag i dag.

Kristoffer har det også fint i dag.

- Jeg har fått nøsta opp i ting, prøvd å lære av mine feil og slått meg til ro med at jeg er den jeg er. Samtidig er min psykiske helse noe jeg må jobbe med hver eneste dag.

Isolasjonen under koronatiden føler han har gått greit.

- Jeg er vant til å være alene og har verktøyene til å takle det, men for mange er ikke det tilfellet. Det er ikke alle som tåler å være alene for da blir de konfronterte med seg selv. Men vi kan ikke glemme noen nå. Det er viktig at vi rope høyere enn noen gang. Det er ikke tilfeldig at det skjer selvmord under koronapandemien.

- Psykisk helse må bli noe vi kan prate om

Kristoffer forteller at responsen på Facebook-postene om egen psykisk helse, har vært overveldende. Gjengangeren er at det er bra han snakker åpent om det. Et par ganger er det noen som har sendt Kristoffer melding privat. De takker han for at han deler og forteller at de har det likedan.

Kristoffer tilføyer at han ikke sitter med fasiten, men at han ønsker å dele sin tilnærming til det. Hans oppfordring er å snakke om det som er vondt, finne en måte å takle det vanskelige på og bli trygg i seg selv.

- Det er høyt oppe og langt framme, men psykisk helse må bli noe vi kan prate om. Jeg håper vi sammen kan gjøre det normalisert, avslutter Iversen Tønder.

Trenger du noen å snakke med?

Hitra kommune og Frøya kommune har gått sammen og opprettet en døgnbemannet støttetelefon/samtaletelefon for befolkningen i Øyregionen.

Hit kan du ringe om du trenger noen å snakke med. Du kan også få hjelp til videreformidling til legevakt, legen din eller psykisk helsetjeneste.

Telefonen er bemannet av ansatte ved Interkommunal Oppfølgingstjeneste og er betjent alle dager, 24 timer i døgnet.

Telefonnummer: 480 49 260

Andre hjelpenummer:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen)

Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)

Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)