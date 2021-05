Nyheter

Eiendomsselskapet Skarsvåg Park AS kjøpte i vår 35.000 meter stor tomt og 1.700 meter båthotell ved Mastadsvabrua på Fjellværsøya. Der skal de bygge ny fabrikk for å produsere båter, som Skarsvåg Boats skal leie. De har i dag produksjonslokaler på Frøya, men har har utfordringer med å finne en tomt for å utvide fabrikken.