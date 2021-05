Pinse – Pinseliljer – Den Hellige Ånd – Kirkens bursdag!

Nyheter

Dette er ord eller begrep som folk flest tenker om pinsehøytiden. Ja, folk flest tenker du, men Kirkens bursdag? Den Hellige Ånd? Er det kjente begrep for folk flest? Tenker vi lang frihelg og pinseliljer, få båten på sjøen og lange fine dager? Ja, det er alt dette – men i kirka feirer vi også kirkas bursdag. Det var da den første kristne kirke ble dannet.

Men det var noe annet som også skjedde denne første pinsedagen. Noe som var både skremmende for noen og fantastisk for andre. Vi leser om det i Apostlenes gjerninger kapittel 2, versene 1 – 47. Et langt stykke og lese, men for de som ønsker det er det veldig interessant. Kort fortalt ble Den Hellige Ånd gitt til oss mennesker akkurat som Jesus sa at han skulle sende oss en i stedet for seg.

Så - Den Hellige Ånd er ikke noe skummelt eller rart, han er en del av treenigheten som vi bekjenner i kirka hver gudstjeneste – Gud – Jesus – Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er ikke noe nytt, allerede i skapelsesberetningen står det om Guds Ånd som svevde over vannet. Den Hellige ånd er en følgesvenn, en som taler vår sak framfor Gud, en vi kan be og snakke med på samme linje som Gud og Jesus.

Etter denne opplevelsen var det at folk slo seg sammen i fellesskap og dannet den først kristne menighet. Derav kirkens bursdag.

Fellesskap – det å komme sammen om noe som en deler samme interesse for. Hva er fellesskap for deg? Fellesskap er viktig for oss mennesker. Vi er skapt for å være sammen. De første troende delte alt, hjalp hverandre, de støttet hverandre og ga trygghet til hverandre.

Dette fellesskapet burde være en mal for oss mennesker i dag. I en tid der ofte egoismen rår, og hvor hver enkelt har nok med sitt. Jeg vet at akkurat nå, i disse koronatider, er det ikke verken lett eller lov å samles hjemme i større fellesskap. Men i normale tider, som vi håper snart vil komme, hadde det vært fint å kunne samles hos hverandre til et enkelt måltid, en god samtale og kjenne på fellesskapsfølelsen. Det er ikke noen spesiell sin oppgave, det er vår alles oppgave; å se hverandre, å lytte til hverandre og bekrefte hverandre som verdifulle medmennesker.

Hadde vi klart dette hadde vi kanskje kunnet unngå ensomhet, angst og det å slite med tunge tanker. Da hadde vi hatt noen å dele det med. Vi sier at «Delt glede er dobbel glede», men delte sorger, bekymringer og tunge tanker er også viktig og letter på byrden hos den enkelte. Å glede seg med de glade og å gråte med som sørger, heter det. Det er noe i dette – en mentalhygiene – noe vi alle trenger. Så enkelt – men også så vanskelig – ikke sant?

Jeg ønsker dere alle en god og fin pinsehelg. Kos dere med deilig uteliv, enten det er ute på sjøen, i hagen eller ute i naturen. Nyt de vakre pinseliljene. Det er viktig å samle krefter – å være sammen, så mange som en har lov til (i hvert fall ute) og å bry seg om hverandre!

Velsignet god pinse!

Birgith prest