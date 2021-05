Hitra, Frøya og Øyrekka med i ny bok

Nyheter

"Kysten vår er full av kontraster og overraskelser. Mellom Bergen og Kirkenes finnes naturopplevelser som er kjent over hele verden – ingen andre har noe lignende. Vi kommer til fraflyttede fiskevær og gjestfrie småsamfunn som lever i beste velgående. Flere av våre største byer ligger her, og mange av de fineste. Strekningen rommer Norges nordligste, vestligste og østligste av nesten alt som kan sorteres på den måten. Her finnes kommuner som har flere øyer enn innbyggere, og byer som har brent – eller blitt brent – opptil flere ganger. I dag går det bilvei til de aller fleste steder i Norge, men historisk er det sjøveien som har knyttet mennesker og landsdeler sammen. Kysten har vært både matfat og ferdselsåre, og er det fortsatt", skriver forfatter Espen A. Jacobsen i innledningen til boken.