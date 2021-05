Nyheter

Klagebehandling er en viktig oppgave for ansatte ved helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen). Det skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og brukere blir i varetatt. Men når publikum, pårørende og andre klager på ting som kan oppleves som småtteri i den store sammenhengen, går det ut over kapasiteten til å ta tak i de virkelig store sakene, mener etaten.