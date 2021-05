Tonje skal lage skute-TV i sommer

Nyheter

Tonje Selvåg (30) fra Fjellværsøya elsker å være på havet med vind i håret, treffe nye mennesker og formidle gode øyeblikk. Så da hun oppdaget at NRK skal lage TV minutt for minutt fra Statsraad Lehmkuhl i sommer, tenkte hun det måtte være midt i blinken for henne.