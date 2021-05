Hitra og Frøya tar grep og ser på varmtvanns-kranene etter den alvorlige brannskade-saken

Både Hitra og Frøya kommuner er nå i gang med å se over og bytte ut teknisk utstyr etter at en mann ble alvorlig brannskadet under det som trolig skjedde under et bad på Frøya for fire uker siden.