13 velger humanistisk konfirmasjon

Nyheter

Human-Etisk Forbund markerer 70-årsjubileum for konfirmasjonstilbudet. Mye har skjedd siden den aller første konfirmasjonsseremonien fant sted i Universitets aula i Oslo i mai 1951.

– Gjennom konfirmasjonstiden skal unge få mulighet til å finne ut av hva de står for, og hva som er viktig for dem. Tilbudet om humanistisk konfirmasjon har nådd stadig flere gjennom de 70 årene, og spesielt her i vårt område, forteller Victoria Pedersen, leder for Human-Etisk Forbund Frøya Hitra lokallag.

Fra 34 til 13.000 konfirmanter

34 konfirmanter sto til det som da het «borgerlig konfirmasjon» i 1951. Siden da har over 300.000 ungdommer valgt Humanistisk konfirmasjon. I 2021 konfirmerer over 20 prosent av årskullet seg gjennom Human-Etisk Forbund, noe som tilsvarer rundt rekordhøye 13.000 konfirmanter.

– I Trøndelag er det har vi nå passert 1.300 konfirmanter som velger humanistisk konfirmasjon i år, over 100 flere enn året før, forteller Pedersen.

– Humanistisk konfirmasjon er blitt et naturlig valg for mange, og vi er stolte av å være en del av norsk tradisjon, sier Pedersen.

Takket være det frivillige apparatet

Arbeidet med konfirmasjon er en av de største aktivitetene lokallagene til Human-Etisk Forbund driver med.

– Takket være vårt gode frivilligapparat, med lokalt konfirmasjonsutvalg, kursledere og andre frivillige arrangerer vi i år konfirmasjonskurs og seremoni for 13 konfirmanter fra Hitra og Frøya.

Alle konfirmanter går gjennom kurs i forkant av seremonien, hvor det blant annet tas opp temaer som livssyn, identitet og kritisk tenkning.

Koronasituasjonen har fått sitt å si for gjennomføring av årets kurs og seremonier. Human-Etisk Forbund har måttet gjøre tilpasninger, og måtte dessverre utsette en del seremonier til høsten.

Likevel gjør organisasjonen seg allerede nå klar for neste års konfirmasjonssesong.

– Det er ikke lenge til påmeldingen til neste års konfirmasjoner starter, og det gleder vi oss veldig til. Her i Trøndelag åpner påmelding 1. juni for foresatte som er medlemmer av Human-Etisk Forbund, og 8. juni for andre, avrunder Victoria Pedersen.