En ekstrem lokal innsats var en forutsetning for havbruksnæringa sin suksess på samme måte som en ekstrem lokal innsats var en forutsetning for at Nasjonalt Havbruksjubileum 50 år + 1 kun kan betegnes som en suksess. En bit av suksessen kan danserne fra Hitra Kulturskole påta seg.