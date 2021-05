Nyheter

Fiskmottaket på Sørburøya pakket i 2020 fisk for 3,087 millioner kroner. Det viser godkjent regnskap for Froan forretningsdrift. Det er en liten nedgang i omsetning fra året i forveien, da det ble omsatt for 3,346 millioner. Regnskapet ble gjort opp med et negativt driftsresultat på 130.000 kroner. Årets før fikk de et negativt driftsresultat på 79.000 kroner. 2018 er siste året drifta gikk i pluss, da med et drifstresultat på 124.000 kroner.