1500 har gått turen - nå får alle en ny mulighet

Nyheter

Søndag 13. juni arrangeres "Frøya over" for 26. gang. I løpet av første 25 årene har nærmere 1500 forskjellige personer gått en eller flere turer.

- Vanligvis går trimmarsjen av stabelen hvert år den første helga i juni, men av praktiske årsaken er turen denne gang flyttet til den andre søndagen juni, altså 13.juni., opplyser Halgeir A. Hammer som sammen Jarle "Pelle" Volden i Nabeita idrettslag i alle år har vært primus motor for det tradisjonelle arrangementet.

Koronasituasjonen gjorde at det i fjor spøkte for den 25. turen i rekken. Men idrettslaget flyttet arrangementet til senere på sommeren slik at jubileumsturen kunne avvikles da.

Nå har "Frøya over" av smittevernmyndighetene fått klarsignal for ny tur.

- Vi tar selvfølgelig nødvendige smittevernhensyn, og oppfordrer alle til å holde å god avstand i løypa, understreker Halgeir Hammer.

Som vanlig er det start ved Klubben grendahus og innkomst ved Nabeitas trimhytte ved Hestvatnet.

Løypa er ca 8 kilometer - og alle som deltar er med i trekningen av gavepremier.