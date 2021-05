-Hadde ikke gjesteregistrering

Søndag meldte kommunen at alle som hadde vært på Mona Lisa måtte gå direkte i karantene, da spisestedet ikke hadde oversikt over gjestene som hadde vært der. - Vi forventer jo at alle aktører følger nasjonale regler og oppfordringer, sier ordfører Kristin Furunes Strømskag.