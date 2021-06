Her finner du garantert et reisetips helt i nærheten

Nyheter

Velkommen til ditt nærmeste ferieparadis

Tenk deg et feriemål der familien kan være samlet og le og slappe av sammen. Eller kjenne blodet bruse av sitrende adrenalin. Et feriemål du kan være helt alene med kjæresten gyngende i et telt, eller i et tårn, om du vil. Et feriemål der du kan sette deg på toget, eller båten, eller sykkelsetet, og suse gjennom paddeflatt landskap eller stupbratte fjellsider. Et feriemål der gondolen trekker deg til topps eller gummibåten til havs. Et feriemål der maten dufter himmelsk fra tallerkenen, enten du får den i en 5-stjerners restaurant eller i et gårdsmatutsalg. Et feriemål du kan kombinere villmarka med det urbane.

Et slikt feriemål er Midt-Norge. Alt innenfor en radius på noen timers reise. Og derfor lager vi i lokalavisene i Midt-Norge også i år magasinet Opplev Midt-Norge.

Se og les magasinet her

Ideen ble født under nedstenginga i fjor, og den er like aktuell i år. Både fordi vi vet at mange fortsatt vil feriere innenlands, og fordi mange i fjor oppdaget de mange perlene som finnes her i vårt eget nabolag. Vi har fylt magasinet med varierte opplevelser og aktivteter fra Helgeland i nord, Oppdal i sør, grenseområdene i øst og Fosen og Øyregionen i vest.

Vi ønsker at du bruker magasinet som en idébok for planlegging av sommeren, enten det blir flere korte helgeturer eller én lang ferireise. Vi har tematisert ferieforslagene og kommer med mange reisetips fra hele regionen. Alt innhold i magasinet er også digitalt tilgjengelig gjennom opplevmidtnorge.no

Uansett sommerplaner håper vi at vi på denne måten kan bidra til å skape nye, kortreiste minner i feriealbumdet ditt.

God sommer og god tur!

På vegne av alle oss i lokalavisene

Odd Arild Sandnes (daglig leder i Polaris Media Midt-Norge Salg AS)

Bjørn Lie Rønningen (ansvarlig redaktør i Hitra-Frøya)

