Kontoret til Frøya frivilligsentral er fylt med latter og engasjert prat, når Siw Aina Strømøy som er leder for frivilligsentralen og årets turledere er samlet, for å fortelle nærmere om årets sommerleir for ungdom fra Frøya.

Det skal snart arrangeres ny sommerleir, for sjette året på rad.

Tidligere turer har gått til Sula, Trondheim, Aunøya og Skårøya på Hitra, og nå skal de tilbake til fantastiske Sula igjen, forteller Siw Aina Strømøy.

- Sula er et lite paradis og en god del av ungdommene som ikke har vært i øyrekka utenfor Frøya før, har nå sjansen. Det kommer til å bli sosialt, artig og en opplevelse for livet.