Stenger hotellet på ubestemt tid

"Vi vil informere om at to av våre ansatte pr i dag er smittet. Dette gjør at flere av våre ansatte er i karantene og vi har i samråd med smittesporingsteamet valgt å stenge hotellet på grunn av manglende bemanning og til situasjonen er mer oversiktlig", skriver Stig Bremnes i Hotell Frøya i en pressemelding i dag.

Gjester kan overnatte i leiligheter og hybler fra og med førstkommende mandag. Men selve hotellet og restauranten vil være stengt inntil videre.

"Vi vurderer situasjonen fortløpende, og vil komme tilbake med nærmere informasjon etter hvert som vi får oversikt" skriver hotellet i pressemeldingen.



Hjorten Hotell som eies av Hotell Frøya, holder åpent som normalt.

"Vi håper på forståelse for situasjonen, og ønsker alle smittede god bedring og alle velkommen tilbake når situasjonen har normalisert seg" skriver hotellet avslutningsvis.