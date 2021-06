Det fargerike søskenbarn til Jesus

Nyheter



Døperen Johannes, søskenbarnet til Jesus var en fargerik person som stod med en fot i den gamle tid og med en i den nye tid. Døperen Johannes som levde av vill honning og var kledd i kamelhårkappe opplevde en stor tilstrømming av mennesker som både ville høre hans budskap og bli døpt av ham ved Jordanelva.

Men Johannes var veldig tydelig på sin oppgave i verden: Han skulle ikke selv bli populære. Han ville ikke skygge for Jesus. Hans oppgave var å la mennesker oppdage det Jesus vil gi til alle mennesker. Det er Jesus budskap og liv menneskene til alle tider dypest sett har lengtet etter.



Får vi det vi egentlig lengter etter?

Jeg lytter til ganske mye forkynnelse og utleggelse av det kristne budskapet i kirker og ikke minst gjennom media. Det slå meg hvor mye fint som sies om det å være menneske i denne verden. God tanker og god ideer.

Men jeg sitter innimellom og tenker: Ser menneskene det viktigste av alt: Jesus ord og liv om kjærlighet, frihet og håp. Det er jo det som er kjernen i den kristne tro og som vi alle dypest sette lengter etter.

Har Gud mer å gi?

For den del år siden kom det ut en bok med tittelen: «Gud har mer å gi.» Et viktig spørsmål som mange kan undre seg over. Stemmer det?

Sannheten er den at Gud har gitt alt han har å gi til oss mennesker. Han har gitt det gjennom Jesus. Derfor er det så viktig for oss å bli kjent med Jesus. Erfarer vi det?

Gud har gitt alt, men har vi tatt imot?



Får vi en gave fra noen er vi veldig spente på hva den inneholder. Vi lar ikke gaven bare ligge av likegyldighet. Forventningsfulle pakker vi ut.

Som prest lengter jeg veldig etter at mennesker skal oppdage rikdommen det er å leve et liv sammen med Jesus. Ja, jeg lengter etter en bølge av Jesusbegeistring.



Ungdommen ser

Jeg er så heldig at jeg får oppleve å undervise konfirmanter i den kristne tro. Det fyller meg med en stor glede. Ungdommene ser dypere enn vi mange ganger tenker over. Ved avslutningen av konfirmanttida har de formidlet stor innsikt i hva kristen tro er og hva det betyr for dem. Det gir håp for kirka vår.

Bertel Aasen