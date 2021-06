El-Konsult blir med i stort konsern med 570 ansatte

Nyheter

- Aksjonærene i El-Konsult AS har valgt å bli en del av noe større og ble fra 21. mai aksjonærer i Konstel AS. Konstel AS er en samling av gode og solide elektroentreprenører fra Trøndelag, bl.a Buvik Elektro, Belsvik Elektro og K. Eidem Elektro, samt flere Osloregistrerte elektroinstallatører, opplyser Vibeke Knutshaug, daglig leder i El-Konsult, til lokalavisa Hitra-Frøya.