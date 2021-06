-Vi prøver å leve i nuet og gjøre det beste ut av situasjonen

Nyheter

Det var for omtrent fem år siden at moren hennes begynte å vise tegn til demens, forteller Elen Hestnes.

- Vi har levd tett på sykdommen og sett den utvikle seg siden den gang, sier hun, og legger til at moren Hjørdis har en sammensatt demensdiagnose.

Demens er fellesbetegnelsen på flere hjernesykdommer som påvirker adferd og evnen til å huske, tenke og utføre dagligdagse aktiviteter. Selv om demens hovedsakelig er knyttet til høy alder, er det ikke en del av den normale aldringen.

Prøver å leve i nuet

Elen og familien bodde i Trondheim, men bestemte seg for å flytte til Hitra etter at Hjørdis hadde fått påvist demens. De bosatte seg på Brøggholmen i Gammelfillan, og foreldrene til Elen flyttet inn i naboleiligheta.

Det har vært godt å ha hverandre i nærheten. Og selv om det har vært tunge, vanskelige og vonde stunder, har de prøvd å leve i nuet og gjøre det beste ut av situasjonen.

- Demens er ikke noen enkel sykdom å være i, men vi har valgt å være åpen om det, og det har hjulpet vår familie, sier Elen.

Viktig å ha gode støttespillere

Det over 100 000 som lever med demens-diagnosen i dag, og det forventes mer enn en dobling innen år 2050 på grunn av det økende antallet eldre. Demens utvikler seg langsomt over tid og kan ikke kureres. Forverringen kan skje raskere etter hvert og gjør at personer med demens blir hjelpetrengende.

- Det finnes ikke behandling, men gode råd, veiledning og oppfølging må på plass med en gang diagnosen blir stilt. Erfaringsmessig når sykdommen først blir påvist, blir man litt overlatt til seg selv, men det er viktig at pasienter og pårørende får mer støtte i denne fasen av kommune og samfunn. Det har vi kjent på selv, sier Elen.

Starter lokal demensforening

Det er én av flere grunner til å at hun nå har tatt initiativ til å starte opp ei lokal demensforening: Nasjonalforeningen Hitra demensforening.

- Jeg vil skape en ufarlig møteplass hvor vi kan dra nytte av hverandres historier og erfaringer, og jeg tror det er mange pårørende som kjenner behovet for et fellesskap. Demens er fortsatt skambelagt, og det krever litt å si at man har sykdommen for den som er ramma og for de pårørende.

Det er viktig at folk rundt ikke forsvinner når noen får påvist demens, sier Elen og tilføyer at hun ikke tror det gjøres bevisst.

- I vårt tilfelle tror folk at mamma ikke husker dem lenger fordi hun har demens, men hun har vært velfungerende inntil det siste halvåret og har husket de aller fleste. Det finnes mange forskjellige typer demens og sykdommen utvikler seg forskjellig fra person til person.

Pårørendeskolen

I 2020 deltok Elen på pårørendeskolen - et tilbud for pårørende til personer med demens, som ble arrangert av Frøya demensforening. Hun forteller om sterke og hjertevarme møter med andre pårørende.

- Jeg lyttet, delte, gråt og flira i skjønn forening, sier Elen og forteller at samlingene ga henne et eget ønske om å være åpen, dele og bidra.

Elen har et glødende engasjement for saken og det merkes godt når hun prater om den nye, lokale demensforeninga. Hun sier hun håper at de skal få til tilbud og aktiviteter som kan øke livskvaliteten for de som er ramma. Blant annet ved å gjennomføre pårørendeskoler med jevne mellomrom.

Etableringen av et nytt treffsted og andre aktiviteter

Elen sier at de etter opprettelsen av en egen interesseorganisasjon, håper å få muligheten til å etablere flere møteplasser, i samarbeid med Hitra Frivilligsentral og Livsglede for eldre Hitra som allerede er godt etablert i Hitra-samfunnet.

Hun forteller også at Nasjonalforeningen for folkehelse har et tilbud som heter aktivitetsvenn, hvor man som frivillig gjør noe i lag med en person med demens som begge liker, for eksempel å gå på tur.

- Det håper jeg å få til på Hitra også. Sammen med engasjerte frivillige kan vi bidra til et mer demensvennlig samfunn. Vi kan også tilby kursing i demens, til for eksempel folk i servicenæringa, om de ønsker det.

Å ha et nettverk og få lov til å delta på ulike aktiviteter betyr mye for den med demens, sier Elen og forteller at Hjørdis er hos Dalpro som har et tilbud for hjemmeboende demente, to ganger i uka.

Aktiviteter gir avlastning for de pårørende og en økt livskvalitet for de som er rammet av sykdommen.

Håper å gjøre brukerstemmen enda tydeligere

Nasjonalforeningen Hitra demensforening er som tidligere nevnt en interesseorganisasjon, og Elen sier hun ønsker å gjøre brukerstemmen enda tydeligere.

- Jeg har bare godt å si om sykehjemmet og hjemmetjenesten på Hitra. Samtidig at det alltid er mer å gå på, og da kan man komplementere det faglige med lokal, erfaringsbasert kompetanse. Det vil være en vinn-vinn situasjon for alle. Pasientene, de pårørende og det offentlige, sier Elen og tilføyer at jo flere de får med seg i gruppa, jo sterkere og mer hørbar kan de bli.





Infomøte i neste uke

Elen har sagt seg villig til å være leder for den nye lokale demensforeninga og med seg har hun fått to personer til, så langt.

- Om det er noen flere som ønsker å bli med, ta kontakt. Det opprettes også en Facebook-side for Nasjonalforeningen Hitra demensforening med nærmere informasjon.

Torsdag 17. juni arrangerer de et informasjonsmøte i Meierisalen på Kystmuseet i Fillan. Der vil det bli gitt generell informasjon om den nasjonale demensforeninga og om det lokale initiativet. Heidi Wang bak firmaet Noen AS som tilbyr individuelt tilrettelagte tjenester for pårørende og personer med demens, kommer. De skal også vise filmen The Father som gir et innblikk i hvordan det er å ha demens.

På grunn av covid-restriksjonene er det påmelding til arrangementet, sier Elen og legger til at man ikke trenger å være pårørende for å bli med i lokallaget.

- Det kan hende at du jobber i et serviceyrke, er nabo eller i syforening med noen som har fått demensdiagnosen og vil ha mer kunnskap om sykdommen. Alle er hjertelig velkommen.