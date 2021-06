Ansatte i opprør. Tror halvparten kommer til å si opp

Nyheter

I fjor høst ble det klart at VY Buss vant Trøndelags fylkeskommunes anbudsrunde for regionbusser for de neste sju årene, og skal ta over rutene som Boreal kjører fra høsten 2021. VY Buss het tidligere Nettbuss, og er en del va VY-konsernet, som er heleid av samferdselsdepartementet.