Barna – fremtidens håp

Nyheter

Det fødes ganske mange nye hitterværinger, og hittil i år er det født 30 barn og prognosen er 65 barn i år. Jrf. Tom Skare, HITRANYTT. Det gir håp for fremtiden på Hitra.

I kirka er vi veldig glad for at mange av disse barna også kommer til kirka med foreldrene for å bli døpt. Jeg fryder meg når skrivebordet mitt på kontoret fylles opp med dåpsmeldinger, dåpsmateriale, dåpslys og plakater! Det så herlig og så oppløftende – det er også håp for kirka på Hitra. Slik er det også på Frøya.

De tre kommende søndagene skal jeg ha til sammen seks dåpsbarn. Jeg er også så heldig at jeg får pratet med foreldrene og bli kjent med dem som har tillit til kirka og kommer til oss med barna sine. Fine samtaler med fine foreldre.

Førstkommende søndag skal jeg snakke om disiplene, Jesus og BARNA.

Disiplene var av og til ganske barnslige. De kranglet om hvem som var størst og viktigst! Til og med den siste kvelden før Jesus skulle dø, så diskuterte de hvem som var viktigst! En gang kom de til Jesus og spurte: «Hvem er den største i himmelriket?»

Matteus 18,1-4 HVEM ER DEN STØRSTE?

I det samme kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvem er den største i himmelriket?»

Legg merke til hva Jesus gjør da han svarer?

2 Han kalte til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem 3 og sa: Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. 4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og da disiplene ville jage bort dem som kom med de små barna, ble han sint. Han tok barna inn til seg og la hendene på dem og velsignet dem.

Det er tre ting jeg vil du skal tenke på etter at du har lest disse helgetankene.

Det første er at Gud har tenkt ut at han skulle skape en som er akkurat deg.

Det andre er at Jesu tar deg inn til seg og sier navnet ditt, og sier «Jeg er glad i deg!»





Jesus tok ikke bare fram et barn for å vise det frem. Han tok barna inn til seg og la hendene på dem og velsignet dem. Hver enkelt av oss betyr mye for Jesus. Han kom for å lete etter hver enkelt av oss. Så mye betyr vi for ham.





For det tredje: Gud som skaper hele verden og alle mennesker på jorden, han har tenkt ut at han vil skape en som er akkurat deg!

Det er godt å høre det av og til. Kroppen din er en gave fra Gud til akkurat deg! Det er mange som ønsker seg en helt annen kropp. Enten fordi den ikke ligner på alle de fine kroppene vi ser på reklameplakatene, eller fordi det er noe som ikke virker som det skal. Kanskje tåler du ikke melk, eller mel, eller sukker? Kanskje knirker det i kneet ditt? Det er to ting som er fint å tenke på når det er noe som ikke virker:

- For det første: Tenk på alt som virker! Det er masse som virker i kroppen din. Hjertet. Pusten.

- For det andre: Vi får det til allikevel!

Jeg lurer på hva Gud tenker når det er så mange som ønsker seg en annen kropp! Her har han tenkt ut akkurat hvordan jeg skal være, og så blir jeg lei meg når jeg ser meg i speilet! Det må være ganske trist.

La oss voksne være forbilder for barna våre og for ungdommen vår. Vis at det er ok å være spesiell og unik – fordi Gud har skapt oss slik.

Her er Guds velsignelse til oss alle:

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»





God helg ønskes deg fra Birgith prest!