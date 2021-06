Nyheter

Onsdag 16. juni er det klart for en ny runde PRE-FillheiaOPP.

Marita Wingan og Lina Selvåg oppfordrer alle hitterværinger til å hive seg med på trimturen som går fra Guri Kunna vgs i Fillan og opp til Fillheia.

- Turen er to kilometer en vei og et lavterskeltilbud som passer alle. Du bestemmer tempoet selv, og uansett om du velger å løpe eller å gå, betyr din deltakelse penger i kassa for klubben, organisasjonen eller foreninga i ditt hjerte, sier damene.