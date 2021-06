Friluftsgudstjeneste og Dolmstevne på søndag

Nyheter

- Vi satser på at regnet er opphørt og at sola titter fram og starter dagen med friluftsgudstjeneste i prestegårdshagen, forteller kirkeverge Tom Skare som håper mange tar turen til flotte Dolm som fremstår i sommerprakt.





-Dolm er et flott møtested

Dolm kirke er for tiden stengt på grunn av klimaforhold inne i kirka, men dette jobbes det med å få ordnet i løpet av sommeren forteller Skare. Men i samarbeid med Kystmuseet som har ansvar for kirkegårdshagen og flere turstier i området, samt den lokale kirkeforeningen som er veldig engasjert i utviklingen av hele området vil de i år sørge for et allsidig program.

- Vi starter dagen med en friluftsgudstjeneste i prestegårdshagen og det er sokneprest Birgith Østnes som forretter og kantor Silvio Krauss bidrar med musikk, opplyser kirkevergen.

Det vil bli satt ut benker i området, men ta gjerne med sitteunderlag så er det fint å finne seg en fin plass i hageområdet.

Skulle det mot formodning ikke være oppholds og fint vær vil gudstjenesten bli flyttet inn på låven.





Kirkekaffe og historisk vandring

Etter gudstjenesten åpner kirkeforeninga opp låven på Dolm der det blir salg av kaffe og kaker, og ikke minst rømmegrøt med en tradisjonell «grøtpinne». Klokka 14 vil Kystmuseet by på en historisk vandring og omvisning i prestegården og kulturlandskapet.

Med to nyåpna turstier på Skreddervågstien og Åkervikstien er det fine alternativ til en søndagstur for hele familien også.