Nyheter

I fjor sommer spilte pianist Silvio Krauss og fiolinist Stein Ratkje to konserter med klassisk musikk på Hitra.

Anmelder Rita Hovde skrev følgende etter konserten i Fillan kirke: «Kjære Ratkje og Krauss, dette vil vi gjerne ha mer av, mye mer!».

- Med en slik tilbakemelding er det selvfølgelig stas å fortelle at vi skal holde konserter på Hitra igjen, smiler de to musikerne.