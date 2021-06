- Det er ikke bare vann som gjør oss rene

Nyheter

Sommeren er kommet til øyriket, og det er snart tid for ferie. Skolene avslutter i dag sin undervisning og elever, lærere og andre ansatte gleder seg til å ha fri. Et skoleår med til dels strenge koronarestriksjoner er forbi, og neste skoleår ser litt lysere ut med tanke på dette.

De fleste av oss gleder seg til ferien. Arbeidsinnvandrere kan endelig reise igjen til hjemlandet sitt. Noen av oss vil kanskje reiser rund i Norge eller til varmere strøk. Er man vaksinert skal det ikke være problem å reise, og man slipper kanskje også å tilbringe karantenen på et karantenehotell. Vaksineringen er i full gang på Hitra og i resten av verden - den gode vaksinen som er laget av vitenskapsmenn skal beskytte oss mot et virus.

Da jeg var barn, var vi stort sett ute hele sommeren og badet. I landsbyen min hadde vi to store utendørsbassenger, hvor hver av dem var 50 meter lang og 16 meter bred. Kun den ene var dyp, mens den andre var for barn og voksne som ikke kunne svømme. Det tredje utendørsbassenget var mye mindre og tilpasset spesielt for babyer og små barn. Av og til badet vi også i små innsjøer som hadde både fisk og mange frosker.

På vakre Hitra er det mange fine badestrender og innsjøer der vi kan bade. Når det er varmt ute er det godt å bade i vann for å kjøle seg ned. Det er godt for både kropp og sjel.

Våre forfedre badet mye ute for å holde seg ren. Å holde seg ren er en egenskap vi mennesker og andre pattedyr er født med. Selv katta vår vasker seg hele tiden, men ikke med vann. Han slikker seg med tunga over hele kroppen. Mange hunder liker å hoppe i vannet når de får muligheten til det. Slik er det med vannet, det er et element vi både drikker og vasker oss i.

I den kristne dåpen brukes også vann for å bli ren. I Markusevangeliet står det:

Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5 Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Markus 1, 4-5.

En normal hverdagslig handling som å vaske seg i elven Jordan, ble da som i teksten ovenfor, til en åndelig handling. Den vanlige daglige vaskingen ble bundet sammen med en bønn til Gud. Akkurat som man vasker av seg svette og støv, blir alle synder vasket bort. Dåp er både for voksne og barn. I fjorårets Tv2 serie «Farmen», døpte presten Thor en annen deltaker i Samsjøen i Ådal.

Når vi ber til Gud, skal vi være rene. Renhet er også viktig i andre religioner. Jeg husker en liten episode som skjedde for over tjue år siden på Nordmøre.

På skolen i norskundervisningen ble jeg kjent med andre voksne fra forskjellige land. I min klasse var det flere muslimske asylsøkere fra Bosnia og Irak. En gang hadde jeg besøk av en kurdisk muslim som var elev sammen med meg på skolen. Om ettermiddagen ba han meg om lov til å gå på badet og vaske seg. Han skulle be til sin Gud, Allah. Etter at han vasket føttene på badet, gikk han alene i et annet rom for å be. Døra til «bønnerommet» sto på gløtt. Da jeg gikk forbi så jeg inn gjennom dørspalten. Han var på kne og ba til sin Gud. Etter noen minutter var han tilbake på stua og vi fortsatte å snakke med hverandre.

Det er ikke bare vann som gjør oss rene. I Jesus sin tankegang, er våre gode handlinger overfor oss selv og våre medmennesker avgjørende. Dåpen er bare begynnelsen. Etter at man er døpt, skal man gjøre gode handlinger livet ut. Vi som er døpt enten som barn eller voksen kan ønske oss å være en god kristen, men det er våre handlinger som teller.

Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger! Nå strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger. Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer: Omsider blir det sommer!

Norsk salmebok nr. 845

Ønsker dere en god helg!

Silvio Krauss

Kantor