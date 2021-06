Vil dekke barna sitt faglige behov i sommer

Nyheter

Også denne sommeren blir det forskning for de unge her i Øyregionen. Kunnskapsminister Guri Melby har uttalt at behovet for sommerskoler i 2021 vil være større enn vanlig og at sommerskole for elever i grunnskolen skal prioriteres. Forskerfabrikken skal bidra til dekke behovet ved nettopp arrangere sommerskole.

Viktig å prioritere de yngste i samfunnet

Mange skoleelever har mistet verdifull læretid på grunn av pandemien. Nå er håpet at gode sommerskoletilbud skal gi ny inspirasjon og kunnskap.

– Vi ser at det å gå på sommerskole har en langvarig positiv effekt, forklarer fabrikksjef Hanne S. Finstad.

Forskning viser at tilbud som sommerskole motvirker læringstapet mange barn får gjennom en lang ferie. Det gjelder spesielt barn som ikke opplever så mye nytt i ferien.

Fokus på å gi barna en god sommeropplevelse

Forskerfabrikken har som mål å gi alle deltakerne både faglig og sosial input denne sommeren. På Sommerlab gjøres realfag til praktiske fag hvor barna får utforske og eksperimentere ute og inne hele dagen. Finstad tror dette er grunnen til at så mange barn trives på Sommerlab. I år får barna bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann, samarbeide om å knekke koder og lage maskiner av resirkulert emballasje.

– På Sommerlab møter barna en annerledes læringsarena. Det gis rom til faglig lek og sosiale aktiviteter, noe som er ekstra viktig denne sommeren. Av erfaring vet vi at mange barn sitter igjen med nye vennskap etter fem dager hos oss, forteller Finstad.

Et samarbeid for å spre realfagsglede

Forskerfabrikken tror behovet for folk som kan og vil jobbe med realfag vil fortsette å øke. Samarbeid for å vekke barns interesse for fagfeltet anser de derfor som et «vinn vinn» for alle. Med på laget er flere lokale krefter som Måsøval AS og Frøy.

- Forskerfabrikken er et godt initiativ for barn og unge. Vi håper og tror at dette bidrar nysgjerrighet for sjø og natur. Vi ønsker at barn og unge skal ha det «artig» sammen og ta med seg gode minner videre i livet, sier leder kommunikasjon og samfunnskontakt Berit Flåmo i Måsøval AS

- Vi i Frøy er opptatt av å støtte opp under barn og unges engasjement for ren sjø og natur. Derfor er vi glade for samarbeidet med Forskerfabrikken, hvor vi kan få bidra til aktiviteter for barn og ungdom i deres eget nærmiljø, sier Andreas Krogstad, salgs- og markedsansvarlig i Frøy.

Drar lærdom av fjorårets kurs

Finstad kan fortelle at de opparbeidet seg gode erfaringer og rutiner for smittevern under fjorårets Sommerlab som de drar nytte av i år. Det aller viktigste for Forskerfabrikken er å gi barna en skikkelig kul sommeropplevelse hvor de kan eksperimentere, forske og ha det gøy, samtidig som de kommer sunne og friske hjem igjen.

Gode muligheter for sommerjobb

Det er flere enn de yngste i lokalsamfunnet som drar nytte av sommerskoletilbudet. Forskerfabrikken jobber hardt for å ansette lokale kursledere der det er mulig. Ofte er dette realfags- eller lærerstudenter som er hjemme på sommerferie.

Fem fakta om Forskerfabrikkens Sommerlab

• Sommerlab er et forskerkurs for barn som skal begynne i 5.–8. klasse til høsten

• Kursene går over fem dager og arrangeres i uke 25 på Guri Kunna videregående skole – Newton Marinrom Frøya på Frøya

• Alle deltakere får forskerutstyr, t-skjorte, oppgavehefte og egen solcellebil

• Forskerfabrikken har arrangert sommerskoler i over ti år

• Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for å spre realfagsglede og -forståelse til barn over hele landet: www.forskerfabrikken.no