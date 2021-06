Sjekk passet - og bestill time om nødvendig

Nyheter

Pandemien har vart i over ett år og med strenge restriksjoner på reising, har pandemien ført til at det er et stort etterslep innen fornying av pass. Politiet i Trøndelag har nå økt kapasiteten på passkontorene og oppfordrer de som vet de skal ut å reise om å sjekke og fornye passene.

Politiet forventer at mange ønsker å fornye passet sitt når det blir mulig å reise igjen. I tillegg utløp det mange pass i 2020 og hittil i år, uten at de er blitt fornyet på grunn av pandemien.

- Politiet i Trøndelag har økt kapasiteten og utvidet våre åpningstider for å kunne utestede flere pass i tiden fremover. Vi oppfordrer i første omgang de som vet de skal ut å reise når samfunnet åpner igjen til å sjekke passene sine og bestille time om passet er utgått, sier Siw Hind, leder for Felles enhet for Utlending og Forvaltning i Trøndelag politidistrikt.

Nye timer legges ut fortløpende

Det er viktig å huske at det legges ut nye timer fortløpende på politiet.no og timer som avbestilles blir også lagt ut, så antall tilgjengelige timer endrer seg hele tiden. Husk derfor å avbestille timen om du ikke kan komme. Da kan noen andre få timen din.

- Ikke fortvil om du ikke finner time med en gang, følg med på politiet.no og prøv igjen litt senere, sier Siw Hind leder for Felles enhet for Utlending og Forvaltning i Trøndelag politidistrikt

Politiet understreker at det ikke er mulig å ta igjen etterslepet på en sommer, det vil ta lenger tid.



- Det er snakk om 60.000 pass som skal fornyes i Trøndelag og det vil vi måtte bruke hele året og sikkert neste vår på å ta igjen. Vi håper folk har forståelse for dette og er med å bidra ved å bestille pass gjennom hele året og ikke kun før sommermånedene, sier Siw Hind i en pressemelding fra politiet.

Nødpass

Når det gjelder nødpass er det også begrenset kapasitet til å utstede disse, så alle som planlegger å reise har selv et ansvar for å sikre at de har gyldig pass. Politiet gjør også oppmerksom på at på det nåværende tidspunkt ikke er mulig å få utstedt nødpass på Værnes lufthavn på grunn av oppgradering i henhold til nye krav til lokasjoner og utstyr for utstedelse av pass og ID kort.

Politiet benytter også anledningen til å minne om følgende:

Skal du ha pass til barn? Husk at du som foresatt MÅ ha med ditt eget pass til passtimen. Hvis du ikke har med eget pass må du bestille ny time. Har barnet pass fra før, må også dette være med.