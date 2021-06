Solgte for over 11 millioner

Nyheter

Regnskapet til Dolmøy Handel AS (Joker-butikken på Kjerringvåg) viser at de i 2020 omsatte for 11,381 millioner kroner. Det var en økning på 2 millioner kroner i forhold til 2019. Firmaet hadde et positivt driftsresultat på 651.000 kroner i 2020.