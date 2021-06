Nyheter

Kvelden over alle lørdagskvelder på Sula inntrer under Sula Sommerfestival. Og stedet for lørdagkveldens begivenheter fant sted på Kvitbrygga.



Nytt i år var at Sula Musikkforening sto for det musikalske innslaget. Sula Musikkforening er et tromme-sammen-noen-lokale-musikere-band. Denne kvelden besto musikerne av Thomas Fyen Grindstad (keybooard) og Mette Fyen Grindstad (fløyte).