Motorsyklist kjørte fra politiet

- Det var på Knarrlagsundveien på Hitra at UP hadde en kontroll fredag. En motorsyklist kom kjørende og det går ganske fort. Målingen politiet klarte å gjøre var 111 km/t i 80-sonen, men mye tyder på at han kjørte enda fortere over tid også etter han passerte politiet. UP vurderte at det ville bli for farlig å ta opp jakten med bil etter motorsykkelen i såpass høy hastighet, men de fikk registreringsnummeret på sykkelen, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Astrid Metlid.