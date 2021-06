Nyheter

Statsforvalteren har nå fått inn alt de har bedt om av dokumentasjon etter at en mann i 50-årene ble alvorlig skadet i et kommunal bofelleskap 27. april. Fire dager senere ble mannen overført til Haukeland sykehus, som er spesialister på ulike brannskader, der det ble undersøkt om skadene på mannen ble påført ham under et bad.