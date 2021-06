Nyheter

Det har sikkert lagt merke til meldinger om at tunnelene er stengt. Hvorfor må de stenges så ofte, spør mange. I følge Statens vegvesen stenger f.eks. riksvegtunneler over 500 meter cirka én gang i måneden. Da foretar vegvesenet rutinemessig kontroll av det tekniske utstyret og gjennomfører planlagt vedlikehold. Det gjør man for at trafikantene skal ferdes trygt.