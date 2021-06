-Det er imponerende at vi får til dette

Nyheter

- Hovedoppgaven min blir sammen med departementene og sørge for at arrangementet går som smurt. Jeg sa ja til lederjobben fordi vi gjennom dette arrangementet får vist fram Hitra på en flott måte. I tillegg er det å få til et så stort idrettsarrangement på Hitra både imponerende og utrolig lærerikt. Som leder må jeg sørge for at vi kommer oss framover og har en drive. Vi må jobbe godt og strukturert etter tidsplanen vi har satt oss, og all kred til departementene for den jobben som er lagt ned allerede. Vi er godt i rute også i år, sier Kjersti Rønningen som er ny arrangementsansvarlig for Toppidrettsveka på Hitra.