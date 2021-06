Gigantisk krabbe er på plass i Øyrekka

Nyheter

Mausundvær får besøk av en storkrabbe fra Atlanterhavsveien. Krabben er laget av plast som er samlet inn av skoleelever på Averøy. Krabbeoppholdet varer frem til neste sommer.

Plastkrabben skal være en påminnelse om at det livgivende havet også rommer enorme mengder søppelplast. Søppelet blir spist av fisk og sjødyr som tror de fargerike plastobjektene er mat.

-Plast er en helsetrussel mot livet i havet og mot oss som forbrukere av sjømat, sier kunstneren, Eirik Audunson Skaar. Han er fra før kjent for plastsolen som nylig ble avduket på Sula. Nå er et nytt kunstverk på plass i Øyrekka.





Sikret med barduner

Plastkrabben skal monteres på innsiden av moloen i Mausundvær. Kunstneren benytter både berganker og barduner for å sikre kunstverket.

-Krabben har overlevd to år utendørs ved værharde Atlanterhavsveien, så jeg føler meg trygg for at den tåler et år som gjest utendørs i Mausundvær, sier kuntsneren

Plastmaterialet i skulpturen er fra ryddeaksjonen til 130 flittige elever fra Averøya ungdomsskolei 2019 . Elevene saumfarte strandlinja og fant gulvbelegg, drikkeflasker, rester etter grillfester, fiskegarn, kanner, matemballasje, bildeler og tusener av små plastbiter som ikke lenger kunne typebestemmes.

-Mange elever ble overrasket over hvor gammelt mye av plastsøppelet var. En elev fant for eksempel en chipspose med holdbarhetsstempel fra1991, forteller Eirik Skaar.

Kjendis krabbe

Hele 40 000 personer har besøkt krabben på Atlanterhavsveien. Bilder av verket har blitt delt på sosiale medier i inn- og utland. Turgrupper har brukt krabben som turmål og kaffestopp.

-Jeg håper folk blir begeistret av å se at eierløst plastavfall kan bli til fargerik kunst som gir en tydelig melding tilbake til oss som kaster, glemmer og mister plast ute i naturen. avslutter Eirik Audunson Skaar.