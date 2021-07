Nyheter

Ingunn Branem Hansen er barne- og familieveileder i Frøya kommune og en såkalt ICDP-veileder. ICDP står for International Child Development Programme og er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Du har kanskje hørt om ICDP i forbindelse med ØYA-prosjektet.