I skjul av Guds vinger!

Sitter ved kjøkkenbordet og ser ut vinduet. Nedi viken ved naustet svømmer en ærfuglmamma med alle ungene sine. Hun venter på den siste som somler litt, mye rart å se på for en liten unge. Så hører hun noe – det rasler i gresset – hun slår vingene sine om ungeflokken sin. Heldigvis - det var visst bare litt vind i gresset, så svømmer de videre.

Jeg tenker på den tryggheten disse ærfuglungene føler fra moren idet hun slår vingene om dem. Så godt det må være å føle den omsorgen og beskyttelsen.

Jeg har en selvopplevd historie om denne omsorgen fugler har for dem de er glad i. Vi har to papegøyer. De er veldig observant på om noe er galt eller noe er truende. Jeg var på hytta og fikk telefon at min far var død. Dette var uventet og kom som et sjokk. Jeg begynte å gråte – høyt og fortvilt – helt trøstesløst.

Plutselig hører jeg et sus i luften, og der lander den eldste papegøyen på skulderen min – slår vingene sine rundt hodet mitt og legger nebbet sitt inntil kinnet mitt. Det var som om han sa – «Så, så mor. Jeg passer på deg». Det resulterte i at jeg ble så rørt at jeg gråt enda mer. Men – han satt slik til gråten stilnet. Etter det har det vært et spesielt bånd mellom han og meg. En fugl – og et menneske – omsorg – nærhet – kjærlighet.

Dette bildet blir brukt flere steder i bibelen. Om hønemor som verner om kyllingene sine – og Gud som slår sine vinger rundt oss mennesker for å trøste og beskytte oss. Et annet sted står det; «under dine vinger, Gud søker menneskebarna ly». Det er et godt bilde på Guds omsorg og kjærlighet. Dette er noe vi kan forstå. Noe vi kan relatere til. Lukk øynene dine og se det for deg – Gud slår sine vinger rundt deg!

I vår tid, i dagens samfunn trenger vi mer enn noen gang trygghet, følelsen av å bli sett og tatt vare på. Hvor finner vi denne tryggheten. Vi søker overalt og i alt. Du trenger ikke det – Gud er der – har alltid vært der – og vil alltid være der – for deg! Han er så nær som hud mot hud – som kinn mot kinn. Jeg vil avlutte med dette lille koret jeg synger for dåpsbarna om hvor nær Gud er med sin omsorg og beskyttelse – som en mors og fars nærhet til babyen sin – som Gud med sine vinger som rommer oss alle.

«Jeg kjenner min hud mot din hud. Jeg kjenner mitt kinn mot ditt. Så nære er Gud, som hud er mot hud, som varmen fra ditt kinn». Så nær er Gud deg i alle livets situasjoner.

Gud velsigne deg! God sommer, fra Birgith prest!