-Politiet fikk i natt kl 02.45 inn en melding om at det var mye røyk i Hitratunnelen. Vi kontaktet Statens vegvesen som ikke hadde noen forhøyde verdier på sine målinger der nede, så vi konkluderte med at dette trolig bare var dis eller fukt i tunnelen. Dette er et kjent problem, og noe trafikanter kan være oppmerksom på, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik, i Trøndelag politidistrikt.