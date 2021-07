Satser på stor turnering med fotballglede

Nyheter

Dolmøy idrettslag tar sikte på arrangere Mowi-cup i august. Dette er blitt en tradisjon, og årets turnering på Dolmøy stadion vil bli den 16. i rekken.

Årets cup går av stabelen lørdag 21. august, og er for jentelag og guttelag i aldersbestemt fotball i alderen 6-12 år.

- I fjor ble det påmeldt over 30 lag fra Hitra og Frøya og i år håper vi på enda flere, sier leder i Dolmøy idrettslag, Stian Vatn.

Han poengerer at idrettslaget vil legge til rette for et hyggelig og trygt arrangement.

- Smittevern er fortsatt viktig, og Dolmøy IL har utarbeidet en smittevernplan i henhold til Norges fotballforbunds veiledere, forklarer Vatn.

Påmeldingen er allerede åpen, og Dolmøy idrettslag ønsker alle velkommen til fotballglede på Dolmøy stadion.